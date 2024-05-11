Только за минувшие сутки к волонтерам обратились сотни людей, желающих выехать из опасных населенных пунктов. Подробнее о ситуации на Харьковщине рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко.
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Как проходит эвакуация на Харьковщине
Из-за сложной ситуации из ряда прифронтовых населенных пунктов Харьковщины продолжается большая эвакуация. Уже 2,5 тысячи человек удалось выехать из опасных территорий. По официальным данным, около 70% людей имеют куда ехать, 30% – нуждаются в расселении. В Харьковской ОГА сообщили, что места для расселения есть.
Эвакуация коснулась Богодуховского, Чугуевского и Волчанского районов. Жители Волчанска рассказали, что пережили страшную ночь. Некоторые из местных уже переживали российскую оккупацию и даже пытки, однако впервые оставляют свои дома именно сейчас.
Выезжаем, потому что погибаем, погибаем от "русского мира". Пусть он сказится вместе с их Путиным, вместе с их властью. Они враги нам. Нас сейчас просто убивают, бомбят КАБами, разными видами оружия. Говорят, приезжают курсанты в Шебекино, тренируются на Волчанске – это из интернета пришло. То есть на нас уже все испытали, кроме атомной бомбы,
– отметил Валерий Дубский, житель Волчанской громады.
Жительница Волчанска Галина Украинец, которая эвакуируется со своим котиком, рассказала, что город постоянно бомбят, вокруг все в огне. Хотя ей некуда эвакуироваться, женщина готова поехать в любое безопасное место: "только, чтобы не бомбили".
"Мы были под оккупацией. Сколько всего пережили, через застенок прошли с мужем. Нас россияне допрашивали. То есть второй раз туда попадать не хочется", – поделились своей историей жители Волчанска.
Начальник сектора реагирования патрульной полиции Чугуевского РО Алексей Харьковский сообщил, что россияне пытаются попадать на территорию Волчанского района, однако в городе нет вражеских сил.
Это выглядит как полное разрушение города, его уничтожение. Потому что за сутки было, видимо, несколько сотен прилетов артиллерии, мин, уже десятки КАБов прилетели по городу,
– добавил Алексей Харьковский.
Стоит добавить, что о наступательных намерениях россиян было известно как военным, так и местным властям. Поэтому план эвакуации местных жителей разработали заранее. Заявок о желании уехать поступает все больше. Только военные видят, что ситуация позволяет безопасно вывезти граждан, это делают. Никто из желающих уехать не покинут.
Эвакуацию из Харькова не проводят
Ситуация с обстрелами не улучшается, а давление россиян на пограничные увеличивается. Только за минувшие сутки на Слобожанском и Купянском направлениях было по 10 вражеских штурмов. Увеличилось количество попыток прорывов ДРГ. Поэтому в приграничных областях Харьковщины действительно все опаснее.
Это понимают и горожане, ведь только за сутки 10 мая к волонтерам поступили сотни обращений. Сейчас полиция, ГСЧС, около 10 общественных организаций и 40 транспортных средств направлены на то, чтобы вывезти людей в безопасные места. Обычно выезжают старшие люди, некоторым из которых необходимы особые условия перевозки и эвакуации.
Отметим, что многие люди, например, из Волчанска, выехали самостоятельно на собственных автомобилях. Пока неизвестно точное количество лиц, которые нуждаются в эвакуации.
Эвакуацию из Харькова по состоянию на сегодня не проводят, для этого нет причин. Более того, в город возвращается все больше людей.
Что происходит на Харьковщине: подробнее
- Российские военные 10 мая начали наступление на севере Харьковской области, пытаясь дестабилизировать ситуацию в регионе. Там, в частности, активизировалась работа ДРГ, а также разведывательных дронов.
- По состоянию на 11 мая активные боевые действия ведутся в Стрелечьей, Пыльной, Борисовке, в районе Олейниково и Огирцево на севере области. Оккупанты используют различную тактику. В Харьковской ОВА сообщили, что малые боевые группы врага проводят разведку боем и соответственно отступает или наоборот – подтягивает технику.
- В Третьей штурмовой бригаде отметили, что россияне еще не использовали свои основные силы. В то же время, по словам командира 3-й ОШБр Максима Жорина, ничего критического пока не произошло. Украинские военные были готовы к такому развитию событий