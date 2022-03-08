Как рассказал Дмитрий Живицкий, в первой колонне – студенты из более чем 50 стран мира. Автобусы, как и частные автомобили, едут в сопровождении машин Красного Креста.

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Живицкий назвал окончательное время выезда из Сум

Помните: окончательное время выезда из города Сумы – это 19:30. Чтобы не было проблем, замечаний и негатива, после 19:30 блокпост закрывается и уехать будет невозможно,

– отметил Живицкий.

По словам главы ОВА, режим тишины согласован до 21:00. К этому времени уже нужно покинуть Сумскую область.

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