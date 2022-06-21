В эксклюзивно в комментарии 24 канала ассоциированный директор по политике и партнерству и координатор гумконвоя Павел Скала рассказал, как Альянс общественного здоровья продолжил спасать жизнь, доставляя важные лекарства и эвакуируя людей.

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Альянс общественного здоровья уже более 20 лет работает в области противодействия эпидемии ВИЧ/СПИДа, туберкулеза, вирусных гепатитов и других социально-опасных заболеваний в Украине. Но с началом полномасштабного вторжения России в Украину в организации появилось еще одно направление работы – доставка гуманитарных грузов, в том числе медикаментов.

Еще до 24 февраля у Альянса было около 20 микроавтобусов, которые находились на переоборудовании. Их должны были использовать как мобильные амбулатории. Однако война внесла свои коррективы.

Первая задача – спасти транспорт от оккупантов

На момент российского вторжения эти микроавтобусы были только на начальной стадии переоборудования. И когда россияне начали продвигаться в Киевской области, Павел понял, что нужно срочно вывозить оттуда транспорт в столицу.

Ездить по Киеву в те дни было практически невозможно – блокпосты, перекрытое сообщение между правым и левым берегами, ракетные удары, вражеские ДРГ. Словом, небезопасно. Поэтому к операции, кроме водителей-волонтеров, привлекли около 15 бойцов территориальной обороны Подольского района,

– рассказал Скала.

Чтобы начать эвакуацию, часть авто пришлось "реанимировать" – от долгого стояния их аккумуляторы "умерли". И когда, наконец, колонна новеньких белых бусов отправилась в сторону Киева и радости не было предела, выяснилось, что далеко она не доедет – не было бензина.

Заправка же в те дни была за пределом возможного – многокилометровые многочасовые очереди на каждую АЗС. Тогда и родилось решение заехать гуманитарным конвоем на ближайшую заправку. В конце концов работники заправки пошли на встречу и выделили для заправки автобусов 2 отдельные колонки. Их заправляли в течение 1,5 часов вне очереди.

"И только тогда 16 авто, включив аварийку, из-за многочисленных блокпостов поехали уже ночным Киевом в свой новый дом – в офис Альянса. Именно тогда мы поняли, в каком режиме будем передвигаться по дорогам Украины во время войны для доставки жизненно важной помощи", – вспомнил Павел. Скала.

Водители автобусов побывали в самых горячих точках / Фото Альянса общественного здоровья

Эвакуация людей и животных

Обычно автобусы Альянса перевозят медикаменты, медицинское оборудование разного вида сложности, продукты, детское питание, дроны, системы Starlink, бронежилеты и многое другое. Однако были случаи, когда водители-волонтеры перевозили животных.

Как отметил координатор гумконвоя, волонтеры соглашались вывозить с горячих точек не только домашних животных – котиков и собачек – но и диких. Были случаи перевозки лис и даже медведей. Благодаря большому сердцу этих людей дикие животные получили новый дом в Домажире.

Также волонтеры эвакуировали и людей. Из-под обстрелов приходилось вывозить, в том числе жителей Ирпеня. Это делали с помощью бронированных бус, которые не могут ездить на длинные дистанции. Во время одной из операций эвакуации российские захватчики даже пленяли членов экипажа автобуса. К счастью, через некоторое время их отпустили.

Эвакуация пушистиков / Фото Павла Скалы

Эвакуация медведей: смотрите видео

Медведей перевезли в безопасное место: смотрите видео

Немного поразительной статистики

За 111 суток российского вторжения волонтеры Альянса сделали, казалось бы, невозможное. Если говорить цифрами, то это:

более 500 тонн грузов были доставлены по месту назначения;

более 520 километров преодолели водители-волонтеры. В то же время, самый длинный спецрейс составлял 2 740 километров (перевозка заместительной поддерживающей терапии в марте 2022 года);

850 дней в пути (суммарное количество дней, которые водители провели в рейсах);

14 экипажей на маршруте одновременно в сутки;

40 водителей и штурманов (младшему водителю 20 лет, самому старшему – 57).

транспортировка 1,2 миллиона таблеток в 19 лечебных учреждений в 6 областях Украины.

Благодаря деятельности Североатлантического союза более 80 медицинских учреждений получили ценные грузы с медикаментами и товарами медицинского назначения. Волонтеры организации смогли добраться даже до Бахмута, когда он еще был под контролем Украины.

Работники Бахмутской больницы были в шоке. Они сказали, что мы вторые, кто до них вообще доехал,

– сказал координатор гумконвой.



Волонтеры Альянса в Бахмуте / Фото из фейсбука Альянса общественного здоровья

Самое большое сокровище – это люди

По словам Павла, волонтерами стали люди разных профессий. Часть из них в мирное время были экстремалами. Среди них: байкеры, участники соревнований Ironman, чемпионы Украины по мотокроссу.

На маршруте есть основной водитель и второй шофер, или, как называют в Альянсе, штурман. В основном это члены одной семьи – муж и жена или другие близкие родственники. Интересно, что сын Павла Скалы Ярослав тоже с первых дней волонтерит. Он эвакуировал из Харьковской области свою девушку и теперь они вместе волонтерят.



Маршруты движения гуманитарного автотранспорта Альянса / Скриншот 24 канала

Что самое трудное в работе

Павел объяснил, что водители-волонтеры – это чрезвычайные люди. Кое-где приходилось работать по 17 часов в день, чтобы успеть доставить жизненно важный груз. В таком безумном темпе с нехваткой горючего и общей напряженностью случались и неприятные ситуации.

К примеру, как признался Павел, волонтеры иногда получают штрафы за превышение скорости. Однако это можно объяснить тем, что водители пытаются как можно скорее доставить важное лекарство, успев до комендантского часа.

У нас куча штрафов, которые мы, безусловно, платим. Но есть штраф, скажем, за превышение скорости, когда автобусы ехали со скоростью в 72 – 78 километров,

– пожаловался Павел Скала.

Такие вещи, как отметил волонтер, являются негативным фактором, подрывающим мотивацию. Однако, несмотря на это, водители наполняются энергией, когда видят глаза людей, наконец-то получивших помощь.

Сейчас организация возит преимущественно лекарства. 70 – 80% это медицинское оборудование и медикаменты. Иногда приходится возить костыли и тележки для людей с инвалидностью, чтобы пострадавшие могли хоть как-то передвигаться.

"Там такие грузы, которые иногда кажется, что наши водители везут какое-то инопланетное оборудование. В неприспособленных бусах все это крепится необычным образом. Возили даже рентген аппараты", - добавил Скала.



Оборудование для реабилитации пострадавших / Фото Альянса общественного здоровья

Интересно! Именно автобусами Ассоциации в начале войны удалось вывезти из Киева во Львов студийную технику 24 канала. Волонтеры внесли свой вклад и помогли продолжить наш информационный марафон, который продлится до тех пор, пока Украина не победит в этой войне.

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