Об этом 24 канала рассказала журналистка из Харькова Анна Черненко. Парень отказался покидать город, потому что хотел помочь гражданским и военным.

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2 месяца не был дома – ночевал в пекарне

До полномасштабной войны 20-летний Дмитрий работал в одном из кафе в Харькове, где готовили суши и десерты. После начала боевых действий владелица предложила парню выпекать хлеб для местных жителей в этом же заведении. Дмитрий согласился, хотя вообще не знал, как это делать. Он постоянно искал в интернете новые рецепты, чтобы все получалось быстро и вкусно.

Рабочий день, если это вообще можно так именовать, начинался в 9 вечера. Тогда он замешивал тесто и занимался другими производственными процессами. Уже в 5 утра хлеб допекался, поэтому Дмитрий переходил на приготовление обедов.

Всю продукцию впоследствии доставляли в районы, где люди серьезно страдали от обстрелов – на Горизонт, Северную Салтовку и т.д. Парень вспоминает об улице Героев Труда, где люди вообще не могли даже купить хлеб – ничего вообще не работало.

В общем , Дмитрий работал от 12 до 13 часов, а затем ночевал в пекарне . Уже сейчас, когда ситуация в Харькове несколько улучшилась, он, по крайней мере, может заехать домой.

Парень признает – самое страшное было в первый месяц войны . Тогда российские кафиры активно бомбили Харьков. Чтобы не слышно обстрелов, Дмитрий просто громко включал музыку на телефоне и продолжал работать.

Самое страшное было в первый месяц войны, когда была бомбардировка в Харькове. Взрывы были сильными – все трясло. Чтобы не было страшно, я включал музыку на максимальную громкость, – рассказывает Дмитрий Жуков.

По словам Анны Черненко, которая рассказала о парне, в Харькове много волонтеров, которые отдают все силы, чтобы гражданские и военные были хорошо обеспечены. Но история Дмитрия ее особенно удивила.

Как 20-летний Дмитрий Жуков жил в пекарне 2 месяцев и выпекал хлеб для пострадавших: смотрите видео

Напомним, недавно российские кафиры попали в Государственный биотехнологический университет в Харькове. Последствия обстрелов просто ужасающие: у здания возникла огромная воронка.