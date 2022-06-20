Про це 24 каналу розповіла журналістка з Харкова Анна Черненко. Хлопець відмовився покидати місто, бо хотів допомогти цивільним та військовим.

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2 місяці не був вдома – ночував в пекарні

До повномасштабної війни 20-річний Дмитро працював в одному з кафе у Харкові, де готували суші та десерти. Після початку бойових дій власниця запропонувала хлопцю випікати хліб для місцевих жителів у цьому ж закладі. Дмитро погодився, хоч взагалі не знав, як це робити. Він постійно шукав в інтернеті нові рецепти, щоб все виходило швидко й смачно.

Робочий день, якщо це взагалі можна так назвати, починався о 9 вечора. Тоді він замішував тісто та займався іншими виробничими процесами. Вже о 5 ранку хліб допікався, тому Дмитро переходив на готування обідів.

Усю продукцію згодом доставляли в райони, де люди серйозно страждали від обстрілів – на Обрій, Північну Салтівку тощо. Хлопець згадує про вулицю Героїв Праці, де люди взагалі не мали змоги навіть купити хліб – нічого взагалі не працювало.

Загалом Дмитро працював від 12 до 13 годин, а потім ночував в пекарні. Вже зараз, коли ситуація в Харкові дещо покращилася, він принаймні може заїхати додому.

Хлопець визнає – найстрашніше було в перший місяць війни. Тоді російські окупанти активно бомбардували Харків. Щоб не чути обстрілів, Дмитро просто гучно вмикав музику на телефоні і продовжував працювати.

Найстрашніше було в перший місяць війни, коли було бомбардування в Харкові. Вибухи були сильними – все трусило. Щоб не було страшно, я вмикав музику на максимальну гучність, – розповідає Дмитро Жуков.

За словами Анни Черненко, яка розповіла про хлопця, в Харкові багато волонтерів, які віддають усі сили, щоб цивільні та військові були добре забезпеченими. Але історія Дмитра її особливо здивувала.

Як 20-річний Дмитро Жуков жив у пекарні 2 місяців та випікав хліб для постраждалих: дивіться відео

Нагадаємо, нещодавно російські окупанти поцілили у Державний біотехнологічний університет, що в Харкові. Наслідки обстрілів просто жахливі: поблизу будівлі виникла величезна вирва.