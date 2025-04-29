Так, в соответствии с распоряжением главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, с 25 апреля 2025 года в отдельных населенных пунктах Райпольского старостинского округа Межевской поселковой территориальной общины объявлена обязательная эвакуация в принудительный способ семей с детьми или их законными представителями, передает 24 Канал.

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Что известно

Эта эвакуация распространяется на селе Колонна Межевая, Новоподгородное, Райполе, Сухарева Балка. Она будет осуществляться транспортными средствами по предварительному согласованию даты и времени выезда с обязательной регистрацией в сборном пункте поселка Межевая.

Людям, которые будут выезжать, надо иметь с собой документы, деньги, банковские карты, медикаменты, воду и еду на несколько дней, мобильный телефон и зарядное устройство, теплую одежду и обувь для смены, а также необходимые вещи, которые могут понадобиться в случае эвакуации.

Напомним, что в начале весны на Сумщине объявили обязательную эвакуацию из восьми населенных пунктов Юнаковской и Миропольской общин.