Такая информация была опубликована в телеграм-канале Харьковской ОГА. Напомним, что несколько дней назад российский враг практически уничтожил помещение интерната.
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300 человек – подопечные и работники – уже направляются к местам безопасности по маршруту "зеленого коридора",
– сообщил глава Харьковской ОГА.
Как сообщалось ранее, 11 марта в результате вражеского обстрела с. Оскол Изюмского района снаряд попал в пятиэтажный корпус КУ "Оскольский психоневрологический интернат". На момент обстрела все 30 человек персонала заведения и 330 пациентов (преимущественно пожилые и инвалиды) находились в укрытии. К счастью, обошлось без жертв.
Фото из эвакуации:
Видео из эвакуации:
В результате обстрелов, сегодня там нет света, тепла, воды, связи. Подопечные специального учреждения – это пожилые люди, нуждающиеся в особом уходе, люди с инвалидностью.
Благодарим всех причастных за невероятные усилия для спасения людей!
– написали в телеграм-канале.
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