Таку інформацію опублікували у телеграм-каналі Харківської ОДА. Нагадаємо, що кілька днів тому російський ворог практично знищив приміщення інтернату.

До теми: У Рубіжному ворог зруйнував інтернат для дітей з порушеннями зору: 4 загиблих

300 людей – підопічні та працівники – вже прямують до місць убезпечення за маршрутом "зеленого коридору",

– повідомив голова Харківської ОДА.

Як повідомлялося раніше, 11 березня внаслідок ворожого обстрілу с. Оскіл Ізюмського району снаряд потрапив у п'ятиповерховий корпус КУ "Оскільський психоневрологічний інтернат". На момент обстрілу всі 30 осіб персоналу закладу та 330 пацієнтів (переважно літні люди та інваліди) перебували в укритті. На щастя, обійшлося без жертв.

Фото з евакуації:

Відео з евакуації:

Внаслідок обстрілів, сьогодні там немає світла, тепла, води, зв'язку. Підопічні спеціальної установи – це люди похилого віку, які потребують особливого догляду, люди з інвалідністю.

Вдячні всім причетним за неймовірні зусилля для порятунку людей!

– написали у телеграм-каналі.

Вас це може зацікавити – Генерал США дав прогноз щодо війни в Україні: дивіться відео