Заканчиваются продукты и лекарства, происходит обсуждение "зеленого коридора". Об этом в эфире 24 канала рассказал журналист, который находится в Херсоне.

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Нет возможности эвакуироваться

По его словам, к сожалению, пока жители города не имеют возможности уехать из него.

Нет, невозможно (эвакуироваться – 24 канал). Город полностью окружен,

– подчеркнул журналист.

Однако он заверил, что вода и свет есть почти по всему Херсону, кроме некоторых восточных районов, где происходили бои и повреждена коммуникация.

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Отметим, что в Херсоне оккупанты планируют пророссийский митинг. Глава областного совета Александр Самойленко призвал не поддаваться на провокации.

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