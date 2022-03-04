Закінчуються продукти та певні ліки, відбувається обговорення "зеленого коридору". Про це в ефірі 24 каналу розповів журналіст, який перебуває в Херсоні.

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Немає можливості евакуюватися

За його словами, на жаль, поки мешканці міста не мають можливості поїхати з нього.

Ні, неможливо (евакуюватися – 24 канал). Місто повністю оточене,

– наголосив журналіст.

Однак він запевнив, що вода і світло є майже по всьому Херсону, окрім деяких східних районів, де відбувались бої і пошкоджена комунікація.

Зауважимо, що в Херсоні окупанти планують проросійський мітинг. Очільник обласної ради Олександр Самойленко закликав не піддаватися на провокації.

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