Закінчуються продукти та певні ліки, відбувається обговорення "зеленого коридору". Про це в ефірі 24 каналу розповів журналіст, який перебуває в Херсоні.
Зверніть увагу У Херсоні пролунало два потужні вибухи
Немає можливості евакуюватися
За його словами, на жаль, поки мешканці міста не мають можливості поїхати з нього.
Ні, неможливо (евакуюватися – 24 канал). Місто повністю оточене,
– наголосив журналіст.
Однак він запевнив, що вода і світло є майже по всьому Херсону, окрім деяких східних районів, де відбувались бої і пошкоджена комунікація.
Зауважимо, що в Херсоні окупанти планують проросійський мітинг. Очільник обласної ради Олександр Самойленко закликав не піддаватися на провокації.
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