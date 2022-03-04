Олександр Самойленко заявив, що 4 березня 2022 року законна влада Херсонської області ніяких масових заходів не планує. Він просить всіх залишатися вдома.

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Прошу всіх залишатися вдома, не брати участі в "спектаклях" окупаційної влади,

– заявив Самойленко.

Він нагадав, що проведення зборів, мітингів або зібрань будь-якого характеру можуть бути спрямовані на повалення державного строю в Україні. Тому вони є незаконними.

Напередодні була інформація, що окупанти хочуть скликати мітинг з диверсантами. Ті нібито мають кричати, що хочуть в Росію і таким чином орки створять картинку для пропаганди і захоплення влади.

Саме для того, щоб їхній сценарій не відбувся, людей просять не піддаватися на нього.



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