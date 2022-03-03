Також він розповів, що Маріуполь Тримається. Але й підтвердив інформацію про плани окупанта провести проросійський мітинг щонайменше у Херсоні.

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Маріуполь тримається. З Херсона ж російські окупанти рушили у бік Миколаєва, а за собою залишили значну кількість розтяжок – вибухових пристроїв.

Вочевидь, щоб підривалися місцеві мешканці, наші військові та бійці тероборони, які там залишилися.

Невеликими силами – вони діють партизанськими способами.

Завтра у Херсоні запланований фейковий "мітинг" – проросійський. Мовляв, що місцеві радісно зустрічають окупантів. Але не вірте цим фейкам,

– наголосив представник ОП.

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