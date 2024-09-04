Как отмечают в Главном управлении разведки, речь идет о возвращении 25 граждан Украины.

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Эвакуация из Ливана

Среди эвакуированных из ближневосточного государства – 11 детей и 14 женщин. Они уже прибыли на территорию Польши, откуда направляются в Украину,

– пишет ГУР.

В ГУР МО отметили, что вместе с МИД продолжают работать над оказанием помощи гражданам Украины, которые находятся в Ливане.

Эвакуация украинцев из Ливана / фото ГУР

Ранее, а именно 3 августа, разведчики и дипломаты эвакуировали из Ливана 30 граждан Украины: 21 женщину и девять детей.

Желающим воспользоваться помощью государства необходимо обращаться в Посольство Украины в Ливанской Республике по телефону (+961) 5921668 или адресу электронной почты: emb_lb@mfa.gov.ua, а также по номеру круглосуточной горячей линии МИД +38-044-238-16-57.

"Украина всегда прилагает все возможные усилия, чтобы помочь своим гражданам в беде, где бы они ни были – это приоритет", – пишет разведка.