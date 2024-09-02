Причиной забастовки стало убийство шести заложников в Секторе Газа, тела которых израильские солдаты нашли в одном из тоннелей под городом Рафах. Заложники были похищены 7 октября 2023 года во время нападения ХАМАС на Израиль.

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В Израиле продолжаются протесты после убийства заложников

Забастовку, которая грозит остановить "всю израильскую экономику", объявил крупнейший профсоюз страны. Ее цель – заставить правительство заключить соглашение об освобождении заложников из плена боевиков ХАМАС и прекращении огня.

Это отражает масштабные публичные демонстрации в связи с убийством шести заложников в секторе Газа, тела которых были обнаружены в минувшие выходные,

– говорится в материале.

Как сообщили израильские официальные лица, ожидалось, что трое убитых, в частности американец израильского происхождения Герш Гольдберг-Полин, будут освобождены после прекращения огня. Другими пятью жертвами были Эден Ерушальми, Кармель Гат, Альмог Саруси, Александр Лобанов и Ори Данино.

Сотни тысяч израильтян в Тель-Авиве и других городах страны вышли на демонстрации с требованием соглашения об освобождении заложников. По оценкам организаторов, 300 000 человек собрались в Тель-Авиве и еще 200 000 приняли участие в протестах по всей стране.