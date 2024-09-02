Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявила, что представитель Нетаньяху вернулся утром в воскресенье, вероятно – 1 сентября, из Москвы. Там он и обсуждал вопрос заложников.

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Что известно о просьбе Израиля

Израиль обратился к России за помощью в достижении прогресса в заключении соглашения об освобождении заложников из Газы... В то время как усилия США, Катара и Египта, направленные на обеспечение перемирия с ХАМАС, продвигаются медленными темпами,

– заявили журналисты.

Они отметили, что правительство Владимира Путина контактирует с ХАМАС о судьбе заложников, которые имеют российское гражданство.

Кстати, Израиль нашел тела 6 заложников ХАМАС. Их обнаружили в туннеле в Секторе Газа. Убили их за 48 – 72 часа до того, как их обнаружил Израиль.

После этого председатель Федерации профсоюзов Израиля Арнон Бар-Давид призвал к всеобщей забастовке 2 сентября. Цель протестующих – заставить правительство подписать соглашение о прекращении огня с ХАМАС, чтобы вернуть заложников.

Ведь ХАМАС предлагал, как пишет издание AP, освободить заложников в обмен на прекращение войны, вывод израильских войск из Газы и освобождение большого количества палестинских заключенных, включая известных боевиков.