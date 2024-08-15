Политики обсудили соглашение об освобождении заложников в Газе и прекращении огня. Об этом сообщили журналисты со ссылкой на два источника в США, проинформированные о телефонном разговоре.

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Трамп созвонился с Нетаньяху накануне переговоров

В четверг, 15 августа, в Дохе состоится решающий раунд переговоров с высокопоставленными официальными лицами США, Катара, Египта и Израиля, чтобы попытаться устранить разногласия между Израилем и ХАМАС.

Целью звонка Трампа было побудить Нетаньяху принять соглашение. В то же время сотрудник издания подчеркнул, что не знает, действительно ли это то, что бывший президент сказал Нетаньяху. Офис премьер-министра Израиля не отрицал факт этого телефонного разговора, а предвыборный штаб Трампа отказался от комментариев.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан Пьер заявила во время брифинга с журналистами, что крайне важно достичь соглашения, чтобы освободить заложников, помочь палестинцам в Газе и уменьшить региональную напряженность,

– говорится в материале.

В прошлом месяце Трамп сказал в интервью Fox News, что Израиль должен как можно скорее прекратить войну в Газе и вернуть заложников.

К слову, ранее стало известно, что Минобороны США приказало направить подводную лодку с управляемыми ракетами на Ближний Восток, а авианосной ударной группе USS Abraham Lincoln как можно скорее направляться в этот район.