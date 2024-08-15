Політики обговорили угоду про звільнення заручників у Газі та припинення вогню. Про це повідомили журналісти з посиланням на два джерела у США, поінформовані про телефонну розмову.

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Трамп зідзвонився з Нетаньягу напередодні перемовин

У четвер, 15 серпня, в Досі відбудеться вирішальний раунд переговорів із високопоставленими офіційними особами США, Катару, Єгипту та Ізраїлю, щоб спробувати усунути розбіжності між Ізраїлем і ХАМАС.

Дзвінок Трампа мав на меті спонукати Нетаньяху прийняти угоду. Водночас співробітник видання підкреслив, що не знає, чи дійсно це те, що колишній президент сказав Нетаньяху. Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю не заперечував факт цієї телефонної розмови, а передвиборчий штаб Трампа відмовився від коментарів.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан П'єр заявила під час брифінгу з журналістами, що вкрай важливо досягти угоди, щоб звільнити заручників, допомогти палестинцям у Газі та зменшити регіональну напруженість,

– йдеться в матеріалі.

Минулого місяця Трамп сказав в інтерв'ю Fox News, що Ізраїль має якомога швидше припинити війну в Газі та повернути заручників.

До слова, раніше стало відомо, що Міноборони США наказало направити підводний човен з керованими ракетами на Близький Схід, а авіаносній ударній групі USS Abraham Lincoln якомога швидше прямувати до цього району.