Об этом заявил посол Украины в Израиле. Евгений Корнийчук отметил, что в Секторе Газа есть около полтысячи наших граждан.
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Эвакуация украинцев из Сектора Газа
В настоящее время на эвакуацию из Сектора Газа согласились 337 граждан Украины.
И только что наш представитель в Палестине проинформировал, что еще одна семья из шести человек оформляет документы. Но я думаю, что, вероятно, пол тысячи наших граждан находятся там. Не все согласились на выезд,
– подчеркнул Корнийчук.
Добавил, что ситуация очень сложная. Мол, пока мы здесь абсолютно бессильны, ведь как посольство здесь что-нибудь сделает для помощи.
"Кроме того, что формировать эти списки, передавать на согласование израильской, египетской стороне и добросовестно ждать эвакуации. Мы надеемся, что на днях, возможно, даже завтра, пункт пропуска Рафах будет открыт для иностранных граждан", – рассказал он.
Также Корнийчук отметил, что кроме эвакуации украинцев посольство также помогает вывезти граждан других государств.
Мы обязались оказать помощь обратившимся к нам молдованам. У нас уже такой опыт был в 2021 году. Мы вывезли тогда более 20 граждан Молдовы. Сейчас речь идет о 50. Болгары. Мы координируемся с поляками,
– отметил посол.
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Что этому предшествовало
- Первый эвакуационный рейс с нашими гражданами вылетел из Израиля 14 октября.
- По данным МИД, на борту находились 207 украинцев. В частности, 63 ребенка.
- Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что украинская сторона ожидает возможности вывезти граждан Украины из Полосы Газа через пункт пересечения границы с Египтом Рафах.
- Второй эвакуационный борт из 155 украинцами вылетел 16 октября. Эвакуацию провели и на следующий день. Тогда из Тель-Авива в Бухарест направлялись 74 гражданина Украины.
- Вечером 19 октября из Израиля в Румынию вылетел еще один эвакуационный рейс с 79 украинцами.