Дело в том, что родители скрывают этих детей, потому что не хотят уезжать и покидать дом. Подробнее об этом рассказали Национальной полиции Украины.
Читайте также ВСУ не просто удержали Авдеевку, но и вышли на более выгодные позиции, – Жданов
Некоторые жители Авдеевки не хотят эвакуироваться в безопасное место
В Авдеевке идет эвакуация местного населения. Город каждый день обстреливают захватчики и пытаются штурмовать его окрестности.
Однако некоторые люди не хотят уезжать. В частности полицейские разыскивают 4 детей, которых скрывают их родители.
Двух ребятишек "Белые ангелы" уже нашли и сейчас уговаривают их семью эвакуироваться. Также во время нового спасательного рейса правоохранителям удалось вывезти супругов из 100-летнего дома.
Полиция призывает родителей не дать детям погибнуть и согласиться на выезд,
– отмечают правоохранители.
К теме Авдеевка выдержит: военный эксперт рассказал, как происходит оборона города
Что происходит в 4 горячих точках фронта: ответ эксперта
- Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан рассказал, что украинские защитники не только успешно обороняются, но и проводят штурмовые действия
- Как сообщало ранее Минобороны, горячее всего сейчас в таких населенных пунктах, как Авдеевка, Бахмут, Белогоровка и Марьинка. В частности известно, что оккупанты не могут захватить Бахмут, а потому пытаются окружить Авдеевку.
- "Белогоровка – это север Донецкого фронта, укрепрайон, юго-восточнее Северского. Это плацдарм для нашего дальнейшего движения в сторону Лисичанска. Это очень перспективное направление для нашего выхода в Луганск", – пояснил Свитан. Поэтому российские захватчики пытаются сделать все, чтобы перекрыть ВСУ выступление с правого берега Северского Донца.