Дело в том, что родители скрывают этих детей, потому что не хотят уезжать и покидать дом. Подробнее об этом рассказали Национальной полиции Украины.

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Некоторые жители Авдеевки не хотят эвакуироваться в безопасное место

В Авдеевке идет эвакуация местного населения. Город каждый день обстреливают захватчики и пытаются штурмовать его окрестности.

Однако некоторые люди не хотят уезжать. В частности полицейские разыскивают 4 детей, которых скрывают их родители.

Двух ребятишек "Белые ангелы" уже нашли и сейчас уговаривают их семью эвакуироваться. Также во время нового спасательного рейса правоохранителям удалось вывезти супругов из 100-летнего дома.

"Белые ангелы" – полицейский экипаж, который разыскивает и эвакуирует людей из самых опасных населенных пунктов Донецкой области. (Информация из открытых источников)

Полиция призывает родителей не дать детям погибнуть и согласиться на выезд,

– отмечают правоохранители.

Обратите внимание! Обратиться за помощью по эвакуации из Авдеевки можно непосредственно в группу "Белый Ангел" по телефону: 066-56-19-102, или в волонтерский пункт, действующий в городе.

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