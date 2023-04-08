Дело в том, что родители скрывают этих детей, потому что не хотят уезжать и покидать дом. Подробнее об этом рассказали Национальной полиции Украины.

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Некоторые жители Авдеевки не хотят эвакуироваться в безопасное место

В Авдеевке идет эвакуация местного населения. Город каждый день обстреливают захватчики и пытаются штурмовать его окрестности.

Однако некоторые люди не хотят уезжать. В частности полицейские разыскивают 4 детей, которых скрывают их родители.

Двух ребятишек "Белые ангелы" уже нашли и сейчас уговаривают их семью эвакуироваться. Также во время нового спасательного рейса правоохранителям удалось вывезти супругов из 100-летнего дома.

Полиция призывает родителей не дать детям погибнуть и согласиться на выезд,
– отмечают правоохранители.

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Что происходит в 4 горячих точках фронта: ответ эксперта

  • Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан рассказал, что украинские защитники не только успешно обороняются, но и проводят штурмовые действия
  • Как сообщало ранее Минобороны, горячее всего сейчас в таких населенных пунктах, как Авдеевка, Бахмут, Белогоровка и Марьинка. В частности известно, что оккупанты не могут захватить Бахмут, а потому пытаются окружить Авдеевку.
  • "Белогоровка – это север Донецкого фронта, укрепрайон, юго-восточнее Северского. Это плацдарм для нашего дальнейшего движения в сторону Лисичанска. Это очень перспективное направление для нашего выхода в Луганск", – пояснил Свитан. Поэтому российские захватчики пытаются сделать все, чтобы перекрыть ВСУ выступление с правого берега Северского Донца.