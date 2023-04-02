Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, ВСУ не только крепко удерживают рубежи фронта, но и проводят штурмовые действия.

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1 апреля в Министерстве обороны заявили, что российские оккупанты не могут захватить Бахмут и пытаются окружить Авдеевку. Ситуация на Востоке остается сложной. Самыми горячими сейчас четыре точки – Авдеевка, Марьинка, Белогоровка и Бахмут.

"Белогоровка – это север Донецкого фронта, укрепрайон, юго-восточнее Северского. Это плацдарм для нашего дальнейшего движения в сторону Лисичанска. Это очень перспективное направление для нашего выхода в Луганск", – отметил Роман Свитан.

Поэтому россияне пытаются "срезать" это выступление с правого берега Северского Донца. Поскольку Белогоровка расположена на повышении, украинские военные избрали ее рубежом обороны, выходя из Лисичанска и Северодонецка. По словам полковника, там несколько карьеров и пройти почти невозможно, поэтому российские захватчики не могут выгнать наш гарнизон из Белогоровки.

С севера ВСУ прикрываются Северским Донцем. На левом берегу реки – наши военные, пытающиеся штурмовать и продвигаться в сторону Кременной.

Роман Свитан о ситуации на Востоке Украины: смотреть видео

Бахмут, Авдеевка и Марьинка

Роман Свитан отметил, что в Бахмуте уже встала линия фронта. ВСУ содержат рубежи, очерченные военным командованием. В частности, наши бойцы отбили россиян от Хромового, где они хотели "перерезать нити" поставок.

То же и в Авдеевке. После того как Авдеевский гарнизон "сточил" на половину 1-й и 2-й корпуса "ЛДНР", пытавшихся выбить наших военных, в помощь им бросили милицию, части ПИК Пригожина и линейные части десантуры российской армии,

– рассказал Свитан.

Он пояснил, что линейные части – это мотострелковые подразделения, входящие со стороны Донецка через Донецкий аэропорт. Но там тоже хорошо выстроена линия обороны ВСУ, завязанная на Карловском водохранилище. На Западном берегу Карловки стоят наши батареи, удерживающие российские войска.

Марьинка пережила много ударов: и артиллерийские, и авиационные. По словам Свитана, от города ничего не осталось, но украинские военные продолжают удерживать рубежи.

Ситуация на Востоке Украины: главное