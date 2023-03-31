В Генштабе ВСУ отметили, что, не имея желаемых результатов на поле боя, враг продолжает цинично терроризировать мирных украинцев.

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Россияне продолжают производить обстрелы

Оккупанты 31 марта нанесли очередной ракетный удар по гражданским объектам города Запорожья и других населенных пунктов Украины. Для этого они применили баллистические ракеты.

Для авиационных ударов противник также привлек 6 ударных БпЛА типа "Шахид-136". Украинские защитники уничтожили их всех.

В Генштабе ВСУ отметили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. Захватчики продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

За эти сутки подразделения Сил обороны Украины отбили более 30 вражеских атак. Самыми ожесточенными остаются бои за населенные пункты:

Белогоровка,

Бахмут,

Авдеевка,

Марьинка.



Украинские защитники отбивают атаки россиян / Фото Генштаба ВСУ

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Что происходило на разных направлениях

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация не имеет изменений. В рамках мероприятий боевой подготовки завершились учения подразделений ССО вооруженных сил Беларуси.

В то же время, высшее политическое руководство этой страны продолжает поддерживать российскую агрессию, предоставляет оккупантам воздушное пространство и территорию. На белорусских полигонах идет подготовка подразделений территориальных войск вооруженных сил России. Однако признаков формирования наступательных группировок противника не фиксируют.

Захватчики по-прежнему сохраняют военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей. В течение суток они произвели обстрелы населенных пунктов:

Барановка Черниговской области,

Сосновка, Волфино, Кондратовка, Новониколаевка, Поповка, Александровка Сумской области,

Ветеринарное, Гоптовка, Стрелечья, Глубокое, Бочковое и Бударки в Харьковской области.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Каменка, Фиголовка, Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток россияне вели безрезультатные наступательные действия недалеко от населенных пунктов Макеевка, Кременная, Диброва, Белогоровка и в районе Серебрянского лесничества. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты, расположенным рядом с линией боевого столкновения, а именно:

Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области,

Спорное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не перестает штурмовать Бахмут и пытается взять его под полный контроль. В течение суток оккупанты обстреляли населенные пункты:

Орехово-Василовка,

Новомарково,

Григоровка,

Бахмут,

Ивановское,

Озаряновка,

Майорск Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях захватчики вели наступательные действия вблизи населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и Первомайское. Однако успеха у них не было. В результате вражеских обстрелов пострадали:

Степное,

Тоненькое,

Марьинка,

Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг активно применял БпЛА для корректировки огня артиллерии, а также осуществил обстрелы населенных пунктов Водяное, Угледар, Большая Новоселка, Красногоровка и Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты не предпринимали активных действий. Они усовершенствовали оборонительные рубежи и позиции в фортификационном отношении. Россияне обстреляли, в частности, населенные пункты:

Времовка, Новоселка Донецкой области;

Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Малые Щербаки, Степногорск Запорожской области,

Херсон.



Силы обороны сдерживают нашествие окупантов / Фото Генштаба ВСУ

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Оккупанты ищут своих дезертиров

В Генштабе отметили, что продолжается тенденция увеличения случаев побега групп личного состава врага из подразделений и воинских частей. Так, в Старобельском районе временно оккупированной территории Луганской области оккупанты разыскивают 50 дезертировавших военнослужащих.

В свою очередь авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

8 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника,

склад горюче-смазочных материалов,

2 зенитно-ракетных комплекса,

артиллерийское подразделение на огневой позиции,

станцию радиоэлектронной борьбы



Бойцы ВСУ наносят захватчикам потери / Фото Генштаба ВСУ