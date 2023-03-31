У Генштабі ЗСУ зазначили, що не маючи бажаних результатів на полі бою, ворог продовжує цинічно тероризувати мирних українців.

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Росіяни продовжують здійснювати обстріли

Окупанти 31 березня завдали чергового ракетного удару по цивільних об'єктах міста Запоріжжя та інших населених пунктів України. Для цього вони застосували балістичні ракети.

Для авіаційних ударів противник також залучив 6 ударних БпЛА типу "Шахід-136". Українські захисники знищили їх усіх.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Загарбники продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Протягом цієї доби підрозділи Сил оборони України відбили понад 30 ворожих атак. Найзапеклішими залишаються бої за населені пункти:

Білогорівка,

Бахмут,

Авдіївка,

Мар'їнка.



Українські захисники відбивають атаки росіян / Фото Генштабу ЗСУ

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Що відбувалося на різних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація не має змін. В рамках заходів бойової підготовки, завершились навчання підрозділів ССО збройних сил Білорусі.

Водночас вище політичне керівництво цієї країни продовжує підтримувати російську агресію, надає окупантам повітряний простір та територію. На білоруських полігонах триває підготовка підрозділів територіальних військ збройних сил Росії. Однак ознак формування наступальних угруповань противника не фіксують.

Загарбники й надалі зберігають військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей. Протягом доби вони здійснили обстріли населених пунктів:

Баранівка Чернігівської області,

Соснівка, Волфине, Кіндратівка, Новомиколаївка, Попівка, Олександрівка Сумської області,

Ветеринарне, Гоптівка, Стрілеча, Глибоке, Бочкове та Бударки на Харківщині.

На Куп'янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Кам'янка, Фиголівка, Синьківка, Крохмальне Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом доби росіяни вели безрезультатні наступальні дії неподалік населених пунктів Макіївка, Кремінна, Діброва, Білогорівка та в районі Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти, що розміщені поряд з лінією бойового зіткнення, а саме:

Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області,

Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмувати Бахмут та намагається взяти його під повний контроль. Протягом доби окупанти обстріляли населені пункти:

Оріхово-Василівка,

Новомаркове,

Григорівка,

Бахмут,

Іванівське,

Озарянівка,

Майорськ Донецької області.

На Авдіївському та Мар'їнському напрямках загарбники вели наступальні дії поблизу населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та Первомайське. Проте успіху вони не мали. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали:

Степове,

Тоненьке,

Мар'їнка,

Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог активно застосовував БпЛА для коригування вогню артилерії, а також здійснив обстріли населених пунктів Водяне, Вугледар, Велика Новосілка, Красногорівка та Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти не проводили активних дій. Натомість вони удосконалювали оборонні рубежі та позиції у фортифікаційному відношенні. Росіяни обстріляли, зокрема, населені пункти:

Времівка, Новосілка Донецької області;

Ольгівське, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Малі Щербаки, Степногірськ Запорізької області,

Херсон.



Сили оборони стримують навалу окупантів / Фото Генштабу ЗСУ

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Окупанти шукають своїх дезертирів

У Генштабі зазначили, що продовжується тенденція збільшення випадків втечі груп особового складу ворога з підрозділів та військових частин. Так, у Старобільському районі тимчасово окупованої території Луганської області, окупанти розшукують 50 військовослужбовців, які дезертували.

Своєю чергою, авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

8 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника,

склад пально-мастильних матеріалів,

2 зенітно-ракетних комплекси,

артилерійський підрозділ на вогневій позиції,

станцію радіоелектронної боротьби.



Бійці ЗСУ завдають загарбникам втрат / Фото Генштабу ЗСУ