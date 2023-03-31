Відповідне відео оприлюднили на сторінці 67-ої окремої механізованої бригади. Захисники оприлюднили репортаж з передової.
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Бійці "Вовки Да Вінчі" знищують росіян під Бахмутом
У 67-й окремій механізованій бригаді зазначили, що ціна нашої свободи – це кров піхоти та піт артилерії.
Під Бахмутом гармаші батальйону "Вовки Да Вінчі" 67 ОМБр ДУК знищують ворога з трофейної гаубиці "Мста-Б". Репортаж з передових позицій,
– мовиться у підписі до ролика.
Дивіться відео бійців з передової
Варто подивитися Час у Бахмуті грає проти ворога: Сирський і Маляр доповіли про невтішну ситуацію для росіян
Що відбувається на Бахмутському напрямку: коротко
- Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів, що Сили оборони України утримують Бахмут всупереч термінам та прогнозам. Українські військові ретельно вивчають вразливості ворога, щоб якнайефективніше застосовувати свої сили.
- Своєю чергою, аналітики американського Інституту вивчення війни зазначили, що наступ росіян на Бахмут сягнув своєї кульмінації. Тому вони можуть зосередити зусилля на оточенні Авдіївки.
- Варто зауважити, що Бахмутський напрямок поки залишається однією із найскладніших ділянок фронту. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що втрата Бахмуту може призвести до тиску в пошуках компромісів.
- Водночас 25 березня у розвідці Британії повідомили, що штурм міста значною мірою зупинився, адже росіяни виснажилися.