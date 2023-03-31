Відповідне відео оприлюднили на сторінці 67-ої окремої механізованої бригади. Захисники оприлюднили репортаж з передової.

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Бійці "Вовки Да Вінчі" знищують росіян під Бахмутом

У 67-й окремій механізованій бригаді зазначили, що ціна нашої свободи – це кров піхоти та піт артилерії.

Під Бахмутом гармаші батальйону "Вовки Да Вінчі" 67 ОМБр ДУК знищують ворога з трофейної гаубиці "Мста-Б". Репортаж з передових позицій,

– мовиться у підписі до ролика.

Дивіться відео бійців з передової

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