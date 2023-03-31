Втім, для росіян це вже фетиш. Про це 24 Каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Іноформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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У російського війська критична ситуація

На думку Коваленка, росіяни не зможуть просто оголосити, що припиняють штурм Бахмута й відступають від нього. Вони намагаються захопити місто вже 243 день. Це навіть більше, зауважує оглядач, ніж вони намагалися захопити Донецький аеропорт – він тримався 242 дні. Це була найдовша оборона на той час.

Як вони це згодують своїм споживачам інформаційного фастфуду? Десятки тисяч полеглих вагнерівців, яких вони героїзують? Як вони це пояснять? Ні. Вони встановили це місто як фетиш і вони мають його захопити,

– стверджує Коваленко.

Як зауважив військово-політичний оглядач, наразі спостерігається дуже цікаве явище: росіяни вводять у бойові дії в умовах міста резервні підрозділи 98 повітряно-десантної дивізії. Це передовсім резерв, наголошує Коваленко, а він застосовується у двох випадках:

коли ти досягаєш якоїсь мети, захоплюєш якусь локацію, але тобі її треба контролювати.

коли ти здобуваєш повну поразку на цій локації, відтак треба займати оборону.

Вони ще не захопили Бахмут, а вже використовують резерв. Отже, ресурсу не вистачає,

– підкреслив оглядач.

Так, ситуація у Бахмуті дійсно критична. Але, наголосив Коваленко, з огляду на те, які ресурси залучають росіяни, можна констатувати, що у них не менш критична ситуація.

"Чи це стане якимось вирішальним моментом на цьому плацдармі? Цілком можливо. Є різні сценарії, а вони залежать від великої кількості факторів. Поки вони не на користь російських окупаційних військ", – підсумував військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Час грає проти ворога