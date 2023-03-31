Впрочем, для россиян это уже фетиш. Об этом 24 Канала сказал военно-политический обозреватель группы "Иноформационное сопротивление" Александр Коваленко.

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У русского войска критическая ситуация

По мнению Коваленко, россияне не смогут просто объявить, что прекращают штурм Бахмута и отступают от него. Они пытаются захватить город уже 243 дня. Это даже больше, отмечает обозреватель, чем они пытались захватить Донецкий аэропорт – он держался 242 дня. Это была самая долгая оборона того времени.

Как они скормят это своим потребителям информационного фастфуда? Десятки тысяч павших вагнеровцев, которых они героизируют? Как они это объяснят? Нет. Они установили этот город как фетиш и они должны его захватить,

– утверждает Коваленко.

Как заметил военно-политический обозреватель, сейчас наблюдается очень интересное явление: россияне вводят в боевые действия в условиях города резервные подразделения 98 воздушно-десантной дивизии. Это прежде резерв, отмечает Коваленко, а он применяется в двух случаях:

когда ты захватываешь какую-нибудь локацию, тебе нужно ее контролировать.

когда ты получаешь полное поражение на этой локации, надо занимать оборону.

Они еще не захватили Бахмут, а используют резерв. Следовательно, ресурса не хватает,

– подчеркнул обозреватель.

Да, ситуация в Бахмуте действительно критическая. Но, подчеркнул Коваленко, учитывая, какие ресурсы привлекают россияне, можно констатировать, что у них не менее критическая ситуация.

"Станет ли это каким-то решающим моментом на этом плацдарме? Вполне возможно. Есть разные сценарии, а они зависят от большого количества факторов. Пока они не в пользу российских оккупационных войск", –подытожил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Время играет против врага