Соответствующее видео было обнародовано на странице 67-й отдельной механизированной бригады. Защитники обнародовали репортаж с передовой.
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Бойцы "Волки Да Винчи" уничтожают россиян под Бахмутом
В 67-й отдельной механизированной бригаде отметили, что цена нашей свободы – кровь пехоты и пот артиллерии.
Под Бахмутом пушкари батальона "Волки Да Винчи" 67 ОМБр ДУК уничтожают врага из трофейной гаубицы "Мста-Б". Репортаж с передовых позиций,
– говорится в подписи к ролику.
Смотрите видео бойцов с передовой
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Что происходит на Бахмутском направлении: коротко
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что Силы обороны Украины удерживают Бахмут вопреки срокам и прогнозам. Украинские военные тщательно изучают уязвимости врага, чтобы как можно эффективнее применять свои силы.
- В свою очередь, аналитики американского Института изучения войны отметили, что наступление россиян на Бахмут достигло своей кульминации. Поэтому они могут сосредоточить усилия на окружении Авдеевки.
- Следует заметить, что Бахмутское направление пока остается одним из самых сложных участков фронта. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что потеря Бахмута может привести к давлению в поисках компромиссов.
- В то же время, 25 марта в разведке Британии сообщили, что штурм города в значительной степени остановился, ведь россияне выдохлись.