Об этом в эфире 24 Канала рассказал командир роты 92 ОМБр Юрий Федоренко. По его словам, украинские военные не просто стоят в обороне, а также наносят удары по штурмовым действиям оккупантов.

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"Наши бойцы держат сектор и по возможности наносят удары на штурмовые действия, чтобы отбросить противника от Бахмута и окружающих город путей сообщения, которые ВСУ используют для поставки всего необходимого и ведения боевых действий", – отметил военный.

Россияне облагаются трупами

Федоренко отметил, что преимущественно в Бахмутском направлении россияне применяют живую силу, а бронетехнику почти не используют. Враг волнами пытается штурмовать позиции ВСУ.

Среди них есть группы "копателей", задача которых не столько нанести поражение по позициям ВСУ, столько максимально близко подпустить, чтобы подготовить позицию, на которую потом зайдут штурмовики. Оттуда штурмовики выполняют ударно-штурмовые действия по нашим позициям,

– объяснил он.

По словам командира роты 92 ОМБр, когда ВСУ уничтожают группы "копателей", новая группа "искателей", заходя на позицию, облагается телами убитых окупантов и начинает дальше закапываться. Россию совсем не беспокоят жизнь их мобилизованных.

"Используют этот резерв, потому что он пока не заканчивается и в ближайшее время заканчиваться не будет. Но на некоторых отрезках противник снизил интенсивность применения бронированной техники, в частности, артиллерийских средств", – отметил Федоренко.

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Бахмут для россиян – элемент пропаганды

Юрий Федоренко подчеркнул, что России очень важно получить полный контроль над Донецкой и Луганской областями в административных границах. Поэтому для врага Бахмут является ключевым в достижении цели.

Кроме того, как утверждает боец ВСУ, таким образом захватчики хотят поднять авторитет российского руководства и военных, которые сейчас мобилизуются или проходят подготовку.

"У них каждая украинская позиция, на которую удалось зайти, преподносится как чрезвычайно большая победа. То, что якобы скоро Бахмут будет захвачен, должно стереть страхи россиян относительно мобилизации. Бахмут в России используется как элемент пропаганды", – добавил Федоренко.

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