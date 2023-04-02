Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, ЗСУ не лише міцно утримують рубежі фронту, але й проводять штурмові дії.

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1 квітня у Міністерстві оборони заявили, що російські окупанти не можуть захопити Бахмут та намагаються оточити Авдіївку. Ситуація на Сході України залишається складною. Найгарячішими зараз є чотири точки – Авдіївка, Мар'їнка, Білогорівка та Бахмут.

"Білогорівка – це північ Донецького фронту, укріпрайон, що південно-східніше від Сіверська. Це плацдарм для нашого подальшого руху в сторону Лисичанська. Це дуже перспективний напрямок для нашого виходу до Луганська", – зазначив Роман Світан.

Тому росіяни намагаються "зрізати" цей виступ з правого берега Сіверського Донця. Через те, що Білогорівка розташована на підвищенні, українські військові обрали її рубежем оборони, виходячи з Лисичанська та Сєвєродонецька. За словами полковника, там є декілька кар'єрів і пройти майже неможливо, тому російські загарбники не можуть вигнати наш гарнізон із Білогорівки.

З півночі ЗСУ прикриваються Сіверським Донцем. На лівому березі річки – наші військові, які намагаються штурмувати та просуватися в сторону Кремінної.

Роман Світан про ситуацію на Сході України: дивитись відео

Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка

Роман Світан зазначив, що у Бахмуті уже стала лінія фронту. ЗСУ утримують рубежі, які були окреслені військовим командуванням. Зокрема, наші бійці відкинули росіян від Хромового, де вони хотіли "перерізати нитки" постачання.

Те ж саме і в Авдіївці. Після того, як Авдіївський гарнізон "сточив" на половину 1-й і 2-й корпуси "ЛДНР", які намагалися вибити наших військових, в допомогу їм кинули міліцію, частини ПВК Пригожина та лінійні частини десантури російської армії,

– розповів Світан.

Він пояснив, що лінійні частини – це мотострілецькі підрозділи, які заходять зі сторони Донецька через Донецький аеропорт. Але там також добре вибудувана лінія оборони ЗСУ, зав'язана на Карлівському водосховищі. На Західному березі Карлівки стоять наші батареї, які утримують російські війська.

Мар'їнка пережила багато ударів: і артилерійські, і авіаційні. За словами Світана, від міста нічого не залишилось, але українські військові продовжують утримувати рубежі.

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