Речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону спрогнозував, як діятимуть росіяни надалі в райні Бахмута. Про це пише 24 Канал.

Дивіться також Полковник СБУ назвав основне завдання контрнаступу ЗСУ

Чи змінить ворог тактику біля Бахмута

За словами Череватого, зараз кількість обстрілів по наших Силах оборони у Бахмуті дещо зменшилась. Якщо раніше було від 35 та 50 потужних обстрілів, то зараз від 17 до 25. Причиною можуть бути погодні умови та намагання ворога перегрупуватись після значних втрат.

Він також не думає, що у росіян буде змога суттєво змінити тактику біля Бахмута з огляду на те, які у них є командири молодшої та середньої ланки, генералітет та навчені резерви.

Так, вони провели мобілізацію, дещо навчили цю підрозділи. Але це не такі "суперрейнджери", які зможуть змінити суттєво характер бойових дій,

– сказав він.

Череватий вважає, що вони далі будуть продовжувати тактику окупації "метр за метром". Але, як показала "Харківська операція", при першій можливості ці метри швидко повертаються до ЗСУ.

Як росіяни можуть діяти на інших напрямках Сходу

Також Череватий спробував спрогнозувати подальші дії окупантів під Куп'янськом, у Харківській області, Донецькій та Луганській областях. На його думку, з огляду на позицію військово-політичного керівництва ворожої армії, вони намагатимуться рухатись хоча б по сантиметру вперед, адже їх безперестанку гонять на безсистемні штурми.

До того часу, допоки ми не станемо настільки сильними, що завдамо (удару) уже підготовленими резервами, з нормально навченим особовим складом і новітньою технікою, яку дають нам, у першу чергу, партнери. Просто відкинемо їх із нашої території,

– додав він.

Що зараз відбувається у Бахмуті