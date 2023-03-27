У Вашингтоні та європейських столицях сподіваються, що цієї весни контрнаступ Сил оборони, підсилений західними танками та іншим новим озброєнням, зламає російський контроль над українською територією.

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Партнери України продовжують її підтримувати

Теоретично, успішний контрнаступ дасть українським військам таку перевагу на полі бою, що президент Росії Владімір Путін буде змушений піти на мирні переговори, де Кремль поступиться принаймні територією, яку росіяни окупували після початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Тоді, на думку The Wall Street Journal, Україна зможе вільно пов'язати своє майбутнє із Заходом, а переможений і ослаблений Путін може зіткнутися з гнівом власного народу.

Проте мало хто з офіційних осіб впевнений, що війна і мир розгортатимуться так гладко. Наразі є мало ознак того, що західні союзники України мають серйозний план, як допомогти сформувати ці події.

Багато прихильників України зосереджені на короткострокових пріоритетах, зокрема відчайдушній боротьбі за те, щоб:

знайти достатньо боєприпасів для Києва,

стримати окупантів на Сході,

підготуватись до блискавичного контрнаступу.

У виданні зазначають, що набагато імовірнішою є війна на виснаження, яка триватиме доти, доки одна зі сторін не зазнає поразки або не буде виснажена настільки, що оголосить про зупинку, не усвідомлюючи своїх кінцевих цілей. Такий результат, за визнанням багатьох дипломатів, вимірюватиметься роками, а не місяцями.

Проте навіть у цьому випадку немає чіткого консенсусу щодо того, що робити з Путіним у разі перемоги України. Існує широка згода щодо того, що Україна повинна отримати засоби для стримування майбутнього російського вторгнення або в рамках НАТО, або в рамках якогось пакту з Альянсом.

Водночас президент Франції Еммануель Макрон і деякі союзники заявили, що вони остерігаються приниження Росії та хочуть, щоб Захід запропонував Україні гарантії безпеки, з якими Кремль зможе жити. Натомість інші хочуть бачити постійну деградацію російської армії.

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Путін вважає, що час працює на його користь

Макрон був найбільш відвертим у своєму прагненні до якнайшвидшого врегулювання. Відкидаючи розмови про зміну режиму в Москві та відкрито сумніваючись у здатності України досягти повної перемоги на полі бою, він закликав Київ розпочати переговори з Кремлем цього року.

Інші ж високопосадовці вказують на одну серйозну перешкоду. За словами західних дипломатів, президент України Володимир Зеленський і кремлівський диктатор втягнуті в екзистенційну боротьбу за майбутнє своїх країн. Кожен з них, як і раніше, вважає, що може перемогти. Поки що жодна зі сторін не висловила жодного інтересу до розгляду питання про мир, і мало хто бачить, що це скоро зміниться. Путін вважає, що він може перечекати рішучість Заходу.

Путін, швидше за все, розраховує, що час працює на його користь. І що продовження війни, в тому числі з потенційними паузами в бойових діях, може бути його найкращим шляхом до остаточного забезпечення стратегічних інтересів Росії в Україні, навіть якщо на це підуть роки,

– зазначила директорка національної розвідки США Авріл Хейнс під час виступу в Сенаті на початку березня.

Перспектива можливої зміни адміністрації США у 2024 році також може підбадьорити Путіна. Мовляв, президент-республіканець надаватиме меншу підтримку Києву.

Тим часом санкції Європи та США підточують економічний фундамент Росії. Путін наразі не зіткнувся з такою негативною реакцією всередині країни, яка могла б змусити його переглянути свою мету об'єднати Україну у "Велику Росію". За даними The Wall Street Journal, російська економіка не зазнала краху, як багато хто прогнозував, частково завдяки підтримці Китаю і продовженню закупівель нафти Індією та іншими країнами.

Зверніть увагу! Президент США Джо Байден запевнив, що якщо Китай та Росія справді створять коаліцію, то Захід об'єднає ще більше країн. Він додав, що уявлення про міцність союзу Росії та Китаю "сильно перебільшують". Адже Владімір Путін та Сі Цзіньпін не змогли створити таких міцних альянсів, як США та інші країни Заходу.