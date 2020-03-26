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      Эвакуация украинцев из Амстердама в Киев вылетел еще один спецрейс

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      Из аэропорта Амстердама "Схипхол" в Киев вылетел пятый спецрейс авиакомпании МАУ с украинцами. Всего на борту находится 194 человека.

      Самолет вылетел в 13:05 по местному времени, сообщает Укринформ.

      К теме 27 марта в Украине эвакуируют людей еще из 8 стран

      Сколько рейсов уже было выполнено из Нидерландов

      • Первый спецрейс авиакомпании "Международные авиалинии Украины" с украинцами вылетел из Амстердама в Киев 19 марта,
      • второй 20 марта,
      • третий 24 марта,
      • четвертый 25 марта.

      Отметим, что международный аэропорт "Схипхол" готов принимать транзитных пассажиров из других регионов мира. Таким образом граждане Украины получили разрешение находиться в транзитной зоне до 24 часов и смогли вернуться домой.

      Обратите внимание! По состоянию на 26 марта, при содействии посольства Украины в Нидерландах, домой вернулось 724 человека.

      Эвакуация украинцев из-за рубежа: главное

      • Украина закрыла границы для иностранцев и прекратила авиасообщение на время карантина, наше государство продолжает эвакуировать своих граждан из разных уголков планеты.
      • Консульства работают в дальнейшем и планируют вернуть всех тех, кто будут нуждаться в помощи.
      • Все, кто возвращаются в Украину из-за границы должны пробыть две недели в изоляции. За соблюдением этого правила будут следить полицейские.
      • В целом, по словам главы ГНСУ, в течение марта в Украину вернулись около 200 тысяч украинцев.

      кордон
      Как вернуться в Украину из Польши / Инфографика 24 канала

      Великий пост 2020: история и правила соблюдения
      сегодня
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Украинские туристы застряли за рубежом Нидерланды Карантин в Украине 2020 Эвакуация украинцев авиация МАУ Новости Украины
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