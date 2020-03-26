Эвакуация украинцев из Амстердама в Киев вылетел еще один спецрейс
Из аэропорта Амстердама "Схипхол" в Киев вылетел пятый спецрейс авиакомпании МАУ с украинцами. Всего на борту находится 194 человека.
Самолет вылетел в 13:05 по местному времени, сообщает Укринформ.
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Сколько рейсов уже было выполнено из Нидерландов
- Первый спецрейс авиакомпании "Международные авиалинии Украины" с украинцами вылетел из Амстердама в Киев 19 марта,
- второй 20 марта,
- третий 24 марта,
- четвертый 25 марта.
Отметим, что международный аэропорт "Схипхол" готов принимать транзитных пассажиров из других регионов мира. Таким образом граждане Украины получили разрешение находиться в транзитной зоне до 24 часов и смогли вернуться домой.
Обратите внимание! По состоянию на 26 марта, при содействии посольства Украины в Нидерландах, домой вернулось 724 человека.
Эвакуация украинцев из-за рубежа: главное
- Украина закрыла границы для иностранцев и прекратила авиасообщение на время карантина, наше государство продолжает эвакуировать своих граждан из разных уголков планеты.
- Консульства работают в дальнейшем и планируют вернуть всех тех, кто будут нуждаться в помощи.
- Все, кто возвращаются в Украину из-за границы должны пробыть две недели в изоляции. За соблюдением этого правила будут следить полицейские.
- В целом, по словам главы ГНСУ, в течение марта в Украину вернулись около 200 тысяч украинцев.
Как вернуться в Украину из Польши / Инфографика 24 канала
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