Эвакуация украинцев из Амстердама в Киев вылетел еще один спецрейс

Из аэропорта Амстердама "Схипхол" в Киев вылетел пятый спецрейс авиакомпании МАУ с украинцами. Всего на борту находится 194 человека.

Самолет вылетел в 13:05 по местному времени, сообщает Укринформ.

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Первый спецрейс авиакомпании "Международные авиалинии Украины" с украинцами вылетел из Амстердама в Киев 19 марта,

второй 20 марта,

третий 24 марта,

четвертый 25 марта.

Отметим, что международный аэропорт "Схипхол" готов принимать транзитных пассажиров из других регионов мира. Таким образом граждане Украины получили разрешение находиться в транзитной зоне до 24 часов и смогли вернуться домой.

Обратите внимание! По состоянию на 26 марта, при содействии посольства Украины в Нидерландах, домой вернулось 724 человека.

Эвакуация украинцев из-за рубежа: главное

Украина закрыла границы для иностранцев и прекратила авиасообщение на время карантина, наше государство продолжает эвакуировать своих граждан из разных уголков планеты.

Консульства работают в дальнейшем и планируют вернуть всех тех, кто будут нуждаться в помощи.

Все, кто возвращаются в Украину из-за границы должны пробыть две недели в изоляции. За соблюдением этого правила будут следить полицейские.

В целом, по словам главы ГНСУ, в течение марта в Украину вернулись около 200 тысяч украинцев.



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