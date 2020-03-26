Евакуація українців: з Амстердама до Києва вилетів ще один спецрейс

З аеропорту Амстердама "Схіпхол" до Києва вилетів п'ятий спецрейс авіакомпанії МАУ з українцями. Загалом на борту перебуває 194 людини.

Літак вилетів о 13:05 за місцевим часом, повідомляє Укрінформ.

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Скільки рейсів вже було виконано з Нідерландів

Перший спецрейс авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" з українцями вилетів з Амстердама у Київ 19 березня,

другий 20 березня,

третій 24 березня,

четвертий 25 березня.

Відзначимо, що міжнародний аеропорт "Схіпхол" готовий приймати транзитних пасажирів з інших регіонів світу. Таким чином громадяни України отримали дозвіл перебувати у транзитній зоні до 24 годин і змогли повернутися додому.

Зверніть увагу! Станом на 26 березня, за сприяння посольства України в Нідерландах, додому повернулося 724 людини.

Евакуація українців з-за кордону: головне

Хоч Україна закрила кордони для іноземців та припинила авіасполучення на час карантину, наша держава продовжує евакуйовувати своїх громадян з різних куточків планети.

Консульства працюють надалі і планують повернути усіх тих, хто потребуватимуть допомоги.

Усі, хто повертаються в Україну з-за кордону мусять перебути два тижні в ізоляції. За дотриманням цього правила слідкуватимуть поліцейські.

Загалом, за словами голови ДПСУ, протягом березня до України повернулися близько 200 тисяч українців.



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