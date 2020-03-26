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      Евакуація українців: з Амстердама до Києва вилетів ще один спецрейс

      -
      Літак МАУ привезе до України ще 194 українців / lowcostavia.com

      З аеропорту Амстердама "Схіпхол" до Києва вилетів п'ятий спецрейс авіакомпанії МАУ з українцями. Загалом на борту перебуває 194 людини.

      Літак вилетів о 13:05 за місцевим часом, повідомляє Укрінформ.

      До теми 27 березня в Україну евакуюють людей ще з 8 країн

      Скільки рейсів вже було виконано з Нідерландів

      • Перший спецрейс авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" з українцями вилетів з Амстердама у Київ 19 березня,
      • другий 20 березня,
      • третій 24 березня,
      • четвертий 25 березня.

      Відзначимо, що міжнародний аеропорт "Схіпхол" готовий приймати транзитних пасажирів з інших регіонів світу. Таким чином громадяни України отримали дозвіл перебувати у транзитній зоні до 24 годин і змогли повернутися додому.

      Зверніть увагу! Станом на 26 березня, за сприяння посольства України в Нідерландах, додому повернулося 724 людини.

      Евакуація українців з-за кордону: головне

      • Хоч Україна закрила кордони для іноземців та припинила авіасполучення на час карантину, наша держава продовжує евакуйовувати своїх громадян з різних куточків планети.
      • Консульства працюють надалі і планують повернути усіх тих, хто потребуватимуть допомоги.
      • Усі, хто повертаються в Україну з-за кордону мусять перебути два тижні в ізоляції. За дотриманням цього правила слідкуватимуть поліцейські.
      • Загалом, за словами голови ДПСУ, протягом березня до України повернулися близько 200 тисяч українців.

      кордон
      Як повернутися в Україну з Польщі / Інфографіка 24 каналу

      Коронавірус в Росії: кількість хворих різко зросла
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      Автор: Емал Набі
      Теги: Українські туристи застрягли за кордоном Нідерланди Карантин в Україні 2020 Евакуація українців авіація МАУ Новини України
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