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      Эвакуация украинцев из Уханя: самолет кружит между Днепром и Харьковом

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      Пассажирский самолет авиакомпании SkyUp, который эвакуирует украинцев из китайского города Ухань до сих пор не приземлился. Пока точно не известно, где сядет самолет. Ранее сообщалось, что борт с украинцами и иностранцами из Китая должен был сесть в Международном аэропорту "Борисполь", что на Киевщине.

      Что известно о возвращении украинцев

      Самолет SkyUp должен был приземлиться в "Борисполе" в 7:56, однако информация о его прибытии то исчезает, то вновь появляется на табло.

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      Согласно данным Flightradar24, самолет длительное время кружит между Днепром и Харьковом.


      Самолет с украинцами кружит между Днепром и Харьковом / Фото: Flightradar24

      Тем временем в аэропорт в Харькове съезжается техника. На фото, которые опубликовала журналистка Татьяна Доцяк в фейсбуке, видно несколько карет "скорой" и автобусы оперативно-спасательной службы. На выезде к взлетной полосе стоят три "скорых", их экипаж в защитных костюмах.

      Журналистка 24 канала отметила, что самолет не может сесть из-за тумана.

      Как реагируют люди на эвакуацию украинцев из Уханя

      Люди из городов, куда вероятно могут доставить украинцев из Китая, восприняли эту новость неоднозначно. Так, к примеру, в Новых Санжарах Полтавской области люди перекрыли дорогу и протестуют против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев. На въезд в город свезли военных на автобусах и бронеавтомобили.

      В Винниках 19 февраля люди перекрыли подъезд к госпиталю автомобильными шинами. Депутаты Тернопольского областного совета заявили, что область не будет принимать людей на карантин.


      Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

      Что известно об эвакуации украинцев из Китая: главное

      • Самолет с эвакуированными украинцами и гражданами других стран прибудет 20 февраля. В Минздраве не сообщили, где конкретно сядет борт. Перед тем, как сесть на борт самолета для эвакуации из Уханя в Украину, китайские медики проверили состояние здоровья украинцев и иностранцев. Четырех людей не пустили на воздушное судно. На борт сели только здоровые.
      • После высадки самолет полностью продезинфицируют, а все расходные материалы сожгут. Все эвакуированные и персонал самолета отправятся на двухнедельный карантин. Больница с эвакуированными будет под постоянной охраной, а в самом помещении будут применены все необходимые меры инфекционной безопасности: защитные костюмы, сжигание и обеззараживание отходов.
      • Эвакуированные смогут покинуть место карантина через 14 дней, но только после того, как пройдут все необходимые процедуры и проверки.


      Что известно о коронавирусе / инфографика 24 канала

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Больница Китай SkyUp Коронавирус 2020 Возвращение украинцев из Китая Новости Здоровье Здоровье Новости Украины
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