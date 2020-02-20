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      Евакуація українців з Уханя: літак кружляє між Дніпром та Харковом

      - Читать новость на русском
      Евакуація українців з Уханя / 24 канал

      Пасажирський літак авіакомпанії SkyUp, що евакуйовує українців з китайського міста Ухань досі не приземлився. Наразі точно не відомо, де саме сяде літак. Раніше повідомляли, що борт з українцями та іноземцями з Китаю мав сісти у Міжнародному аеропорту "Бориспіль", що на Київщині.

      Що відомо про повернення українців

      Літак SkyUp мав приземлитися у "Борисполі" о 7:56, однак інформація про його прибуття то зникає, то знов з'являється на табло.

      Важливо! "Моя хата скраю": чому українці, які виступають проти евакуації людей з Уханя, – неправі

      Згідно з даними Flightradar24, літак тривалий час кружляє між Дніпром та Харковом. 


      Літак з українцями кружляє між Дніпром та Харковом / Фото: Flightradar24

      Водночас на табло "Борисполя" з'явився рейс з Уханя як такий, що "прибув". 


      Табло аеропорту "Бориспіль" / Фото: Міжнародний аеропорт "Бориспіль"

      Тим часом до аеропорту у Харкові з'їжджається техніка. На фото, які опублікувала журналістка Тетяна Доцяк у фейсбуці, видно декілька карет "швидкої" та автобуси оперативно-рятувальної служби. На виїзді до злітної смуги стоять три "швидких", їхній екіпаж у захисних костюмах.

      Журналістка 24 каналу зазначила, що літак не може сісти через туман.

      Як реагують люди на евакуацію українців з Уханя

      Люди з міст, куди ймовірно можуть доправити українців з Китаю, сприйняли цю новину неоднозначно. Так, до прикладу, у Нових Санжарах Полтавської області люди перекрили дорогу і протестують проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханя українців. На в'їзд до міста звезли військових на автобусах та бронеавтомобілі.

      У Винниках 19 лютого люди перекрили під’їзд до госпіталю автомобільними шинами. Депутати Тернопільської обласної ради заявили, що область не прийматиме людей на карантин.

      Зверніть увагу! Чому українці, які виступають проти евакуації людей з Уханя, – неправі


      Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

      Що відомо про евакуацію українців з Китаю: головне

      • Літак з евакуйованими українцями та громадянами інших країн прибуде 20 лютого. У МОЗ не повідомили, де конкретно сяде борт. Перед тим, як сісти на борт літака для евакуації з Уханя в Україну, китайські медики перевірили стан здоров'я українців та іноземців. Чотирьох людей не пустили на повітряне судно. На борт сіли лише здорові.
      • Після висадки літак повністю продезінфікують, а усі розхідні матеріали спалять. Усі евакуйовані та персонал літака відправляться на двотижневий карантин. Лікарня з евакуйованими буде під постійною охороною, а в самому приміщенні будуть застосовані всі необхідні заходи інфекційної безпеки: захисні костюми, спалення та знезараження відходів.
      • Евакуйовані зможуть покинути місце карантину через 14 днів, але лише після того, як пройдуть усі необхідні процедури та перевірки.


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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Лікарня Китай SkyUp Коронавірус 2020 Повернення українців з Китаю Новини Здоров'я Здоров'я Новини України
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