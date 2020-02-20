Евакуація українців з Уханя: літак кружляє між Дніпром та Харковом

Пасажирський літак авіакомпанії SkyUp, що евакуйовує українців з китайського міста Ухань досі не приземлився. Наразі точно не відомо, де саме сяде літак. Раніше повідомляли, що борт з українцями та іноземцями з Китаю мав сісти у Міжнародному аеропорту "Бориспіль", що на Київщині.

Що відомо про повернення українців

Літак SkyUp мав приземлитися у "Борисполі" о 7:56, однак інформація про його прибуття то зникає, то знов з'являється на табло.

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Згідно з даними Flightradar24, літак тривалий час кружляє між Дніпром та Харковом.



Літак з українцями кружляє між Дніпром та Харковом / Фото: Flightradar24

Водночас на табло "Борисполя" з'явився рейс з Уханя як такий, що "прибув".



Табло аеропорту "Бориспіль" / Фото: Міжнародний аеропорт "Бориспіль"

Тим часом до аеропорту у Харкові з'їжджається техніка. На фото, які опублікувала журналістка Тетяна Доцяк у фейсбуці, видно декілька карет "швидкої" та автобуси оперативно-рятувальної служби. На виїзді до злітної смуги стоять три "швидких", їхній екіпаж у захисних костюмах.

Журналістка 24 каналу зазначила, що літак не може сісти через туман.

Як реагують люди на евакуацію українців з Уханя

Люди з міст, куди ймовірно можуть доправити українців з Китаю, сприйняли цю новину неоднозначно. Так, до прикладу, у Нових Санжарах Полтавської області люди перекрили дорогу і протестують проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханя українців. На в'їзд до міста звезли військових на автобусах та бронеавтомобілі.

У Винниках 19 лютого люди перекрили під’їзд до госпіталю автомобільними шинами. Депутати Тернопільської обласної ради заявили, що область не прийматиме людей на карантин.

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Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

Що відомо про евакуацію українців з Китаю: головне

Літак з евакуйованими українцями та громадянами інших країн прибуде 20 лютого. У МОЗ не повідомили, де конкретно сяде борт. Перед тим, як сісти на борт літака для евакуації з Уханя в Україну, китайські медики перевірили стан здоров'я українців та іноземців. Чотирьох людей не пустили на повітряне судно. На борт сіли лише здорові.

Після висадки літак повністю продезінфікують, а усі розхідні матеріали спалять. Усі евакуйовані та персонал літака відправляться на двотижневий карантин. Лікарня з евакуйованими буде під постійною охороною, а в самому приміщенні будуть застосовані всі необхідні заходи інфекційної безпеки: захисні костюми, спалення та знезараження відходів.

Евакуйовані зможуть покинути місце карантину через 14 днів, але лише після того, як пройдуть усі необхідні процедури та перевірки.



Що відомо про коронавірус / Інфографіка 24 каналу