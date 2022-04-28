Так, в полночь 28 апреля на сайте появились семь дополнительных рейсов. Впрочем, напомнили, что время отправления рейсов может меняться.
Заметьте Укрзализныця назначает новый поезд в сообщении Киев – Хелм
Эвакуационные поезда на 28 апреля
- 219/220 Запорожье-1 – Львов – 11: 30
- 220/219 Львов – Запорожье-1 – 14:30
- 234/233 Покровск – Чоп – 16:30
- 234/233 Чоп – Днепр – 23:30
- 229/230 Ужгород – Харьков-Пас – 4:00
- 229/230 Харьков-Пас – Ужгород – 11: 30
- 238/237 Одесса-Главная – Ужгород – 22: 32
Обратите внимание – ужасные детали эвакуации из горячих точек: смотрите видео