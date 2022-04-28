Так, опівночі проти 28 квітня на сайті з'явилися сім додаткових рейсів. Втім, нагадали, що час відправлення рейсів може змінюватись.

Зауважте Укрзалізниця призначає новий поїзд в сполученні Київ – Хелм

Евакуаційні поїзди на 28 квітня

219/220 Запоріжжя-1 – Львів – 11:30

– 11:30 220/219 Львів – Запоріжжя-1 – 14:30

– 14:30 234/233 Покровськ – Чоп – 16:30

– 16:30 234/233 Чоп – Дніпро – 23:30

– 23:30 229/230 Ужгород – Харків-Пас – 4:00

– 4:00 229/230 Харків-Пас – Ужгород – 11:30

– 11:30 238/237 Одеса-Головна – Ужгород – 22:32

Зверніть увагу – жахливі деталі евакуації з гарячих точок: дивіться відео