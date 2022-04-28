Так, опівночі проти 28 квітня на сайті з'явилися сім додаткових рейсів. Втім, нагадали, що час відправлення рейсів може змінюватись.
Зауважте Укрзалізниця призначає новий поїзд в сполученні Київ – Хелм
Евакуаційні поїзди на 28 квітня
- 219/220 Запоріжжя-1 – Львів – 11:30
- 220/219 Львів – Запоріжжя-1 – 14:30
- 234/233 Покровськ – Чоп – 16:30
- 234/233 Чоп – Дніпро – 23:30
- 229/230 Ужгород – Харків-Пас – 4:00
- 229/230 Харків-Пас – Ужгород – 11:30
- 238/237 Одеса-Головна – Ужгород – 22:32
Зверніть увагу – жахливі деталі евакуації з гарячих точок: дивіться відео