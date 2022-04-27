Таку інформацію повідомили у телеграм-каналі компанії. Укрзалізниця вкотре подякувала польським колегам за співпрацю.

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Поїзд №23/24 відправлятиметься з Києва 1 травня о 22:49 та прибуватиме до Хелма 2 травня об 11:30. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься з 2 травня о 16:05 та прибуватиме до Києва 3 травня о 07:29.

Також повідомляється, що дня зручності пасажирів на станції Хелм організували хабове сполучення з Варшавою. Що це означає? Пасажири, які прибувають до Хелма, можуть швидко пересісти на поїзд до Варшави, який відправляється о 13:11 та прибуває до Варшави о 16:11.

У зворотному напрямку: з Варшави поїзд польської залізниці вирушає о 12:18 і прибуває до Хелма о 15:31, що дає пасажирам достатньо часу для зручної пересадки на поїзд з Хелма до Києва.

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