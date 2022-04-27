Повний список за напрямками опублікований на сайті Укрзалізниці.

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В Укрзалізниці наголошують, час відправлення може змінюватися та закликають пасажирів слідкувати за актуальною інформацією на табло вокзалу.

Зокрема, курсуватимуть такі потяги:

Запоріжжя – Львів

11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів

14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1

Потяги до Чопа

16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп

23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро

Харків – Івано-Франківськ

06:00 – 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пас.

11:30 – 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ.

Нагадаємо, Росія намагається обстрілювати залізничні станції. Зокрема, внаслідок атаки окупантів, на Одещині пошкоджено міст через Дністровський лиман.

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