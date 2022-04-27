Повний список за напрямками опублікований на сайті Укрзалізниці.
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В Укрзалізниці наголошують, час відправлення може змінюватися та закликають пасажирів слідкувати за актуальною інформацією на табло вокзалу.
Зокрема, курсуватимуть такі потяги:
Запоріжжя – Львів
- 11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів
- 14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1
Потяги до Чопа
- 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
- 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро
Харків – Івано-Франківськ
- 06:00 – 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пас.
- 11:30 – 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ.
Нагадаємо, Росія намагається обстрілювати залізничні станції. Зокрема, внаслідок атаки окупантів, на Одещині пошкоджено міст через Дністровський лиман.
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