Полный список по направлениям опубликован на сайте Укрзализныци.
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В "Укрзализныце" отмечают, что время отправления может меняться и призывают пассажиров следить за актуальной информацией на табло вокзала.
В частности, будут курсировать следующие поезда:
Запорожье – Львов
- 11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов
- 14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1
Поезда в Чоп
- 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
- 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр
Харьков – Ивано-Франковск
- 06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пас.
- 11:30 – 209/210 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск.
Напомним, Россия пытается обстреливать железнодорожные станции. В частности, в результате атаки оккупантов в Одесской области поврежден мост через Днестровский лиман.
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