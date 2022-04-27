Их сопровождали бельгийские врачи и украинские волонтеры. Сообщается, что переоборудованный путевой госпиталь имеет отдельный вагон интенсивной терапии, аппарат УЗИ, дюжину кислородных концентраторов, дефибрилляторы, инфузионные помпы.

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Рейсы медицинского поезда не разглашаются

Руководитель пассажирского направления Укрзализныци Александр Перцовский рассказал, что транспортировка медицинскими вагонами позволяет спасти из-под линии огня менее мобильных больных для дальнейшего специализированного лечения в Украине и за ее пределами.

Кроме того, медпоезд поможет разгрузить поток пациентов в прифронтовых населенных пунктах.

Мы перешли к большему и более технически совершенному медицинскому поезду. Это позволяет нам лучше помочь больницам на Востоке с транспортировкой наиболее уязвимых пациентов, а затем сохранить им место для лечения новых раненых,

– рассказала координатор проекта Мари Бертон.

Александр Перцовский добавил, что в настоящее время 23 старых пассажирских вагона переоборудованы под новое назначение. Рейсы медицинских поездов не будут разглашаться, но продолжатся на регулярной основе.

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