Їх супроводжували бельгійські лікарі та українські волонтери. Повідомляється, що переобладнаний колійний шпиталь має окремий вагон інтенсивної терапії, апарат УЗД, дюжину кисневих концентраторів, дефібрилятори, інфузійні помпи.

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Рейси медичного поїзда не розголошуються

Керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Перцовський розповів, що транспортування медичними вагонами дозволяє врятувати з-під лінії вогню найменш мобільних хворих для подальшого спеціалізованого лікування в Україні та за її межами.

Крім того, медпотяг допоможе розвантажити потік пацієнтів у прифронтових населених пунктах.

Ми перейшли до більшого та більш технічно досконалого медичного потягу. Це дає нам змогу краще допомогти лікарням на Сході з транспортуванням найбільш вразливих пацієнтів, а відтак зберегти їм місце для лікування нових поранених,

– розповіла координаторка проєкту Марі Бертон.

Олександр Перцовський додав, що наразі 23 старі пасажирські вагони переобладнані під нове призначення. Рейси медичних поїздів не розголошуватимуться, але продовжаться на регулярній основі.

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