Укрзализныця назначила 13 дополнительных эвакуационных рейсов. Об этом сообщили на официальном сайте перевозчика.
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График рейсов 11 апреля
Покровск
- 10:00 – № 240/239 Покровск – Тернополь
- 14:00 – № 241/242 Покровск – Львов
- 16:30 – № 234/233 Покровск – Чоп
- 17:30 – № 225/226 Покровск – Черновцы
Львов
- 14:00 – № 241/242 Львов – Днепр
- 22:00 – № 274/273 Львов – Полтава Юж
Другие города
- 06:00 – № 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пасс
- 08:30 – № 240/239 Тернополь – Днепр
- 11:20 – № 274/273 Славянск – Львов
- 11:30 – №209/210 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск
- 14:00 – № 5501 Новозолотаровка – Лозовая
- 21:30 – № 236/235 Черновцы – Киев-Пасс
- 23:30 – № 234/233 Чоп – Днепр
Время отправки может изменяться. За обновлением следите на официальном сайте Укрзализныци.
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