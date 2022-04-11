Укрзалізниця призначила 13 додаткових евакуаційних рейсів. Про це повідомили на офіційному сайті перевізника.
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Графік рейсів 11 квітня
Покровськ
- 10:00 – № 240/239 Покровськ – Тернопіль
- 14:00 – № 241/242 Покровськ – Львів
- 16:30 – № 234/233 Покровськ – Чоп
- 17:30 – № 225/226 Покровськ – Чернівці
Львів
- 14:00 – № 241/242 Львів – Дніпро
- 22:00 – № 274/273 Львів – Полтава Півд
Інші міста
- 06:00 – № 209/210 Івано-Франкіськ – Харьків-Пас
- 08:30 – № 240/239 Тернопіль – Дніпро
- 11:20 – № 274/273 Слов’янськ – Львів
- 11:30 – №209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ
- 14:00 – № 5501 Новозолотарівка – Лозова
- 21:30 – № 236/235 Чернівці – Київ-Пас
- 23:30 – № 234/233 Чоп – Дніпро
Час відправлення може змінюватись. За оновленнями стежте на офіційному сайті Укрзалізниці.
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