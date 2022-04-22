В Укрзализныце напомнили, что время отправления поездов может меняться. Поэтому очень важно следить за обновлением перевозчика на официальном сайте.

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Эвакуационные рейсы на 22 апреля

11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов

14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1

16:30 – 234/233 Покровск – Чоп

23:30 – 234/233 Чоп – Днепр

04:00 – 229/230 Ужгород – Харьков-Пассажирский

11:30 – 229/230 Харьков-Пассажирский – Ужгород

22:32 – 238/237 Одесса-Главная – Ужгород

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