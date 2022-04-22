В Укрзалізниці нагадали, що час відправлення потягів може змінюватися. Тому надзвичайно важливо стежити за оновленнями перевізника на офіційному сайті.

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Евакуаційні рейси на 22 квітня

11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів

14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1

16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп

23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро

04:00 – 229/230 Ужгород – Харків-Пасажирський

11:30 – 229/230 Харків-Пасажирський – Ужгород

22:32 – 238/237 Одеса-Головна – Ужгород

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