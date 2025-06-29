Сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию руководителя организации Евгения Каплина в Facebook.

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Что известно об атаке на эвакуационный автобус

Каплин рассказал, что оккупационные войска утром 28 июня атаковали дроном-бомбером автобус гуманитарной миссии "Пролиска", когда тот ехал на эвакуацию в Днепропетровской области забирать семьи с детьми из населенных пунктов Синельниковского района, где объявлена принудительная эвакуация.

Он добавил, что сброс боеприпаса осколочно-фугасного действия состоялся на расстоянии полметра от транспортного средства.

В результате поражения в микроавтобусе были повреждены задние колеса, поражен топливный бак, выбиты окна, изуродован салон, пробит кардан,

– рассказал Каплин.

Последствия российского удара по эвакуационному автобусу / Фото Евгения Каплина

Он отметил, что в момент инцидента в автобусе, к счастью, не было эвакуированных – он следовал за ними. Водитель также остался невредимым.

Напомним, 17 мая российские войска дроном атаковали рейсовый автобус вблизи Белополья в Сумской области. В результате вражеской атаки погибли 9 человек, еще 4 – получили ранения.