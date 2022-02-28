Об этом сообщил глава Донецкой областной ВГА Павел Кириленко. По его словам, вся эвакуационная колонна осталась невредимой.

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Колонна таки отправится за людьми в Волновахе

Когда обстрелы прекратятся, колонна обязательно отправится за людьми, которые ожидают эвакуации. Местных жителей будут встречать представители районных и областных властей, где именно – не сообщают. Об этом каждому скажут по телефону.

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