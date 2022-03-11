Об успешной эвакуации жителей Энергодара в безопасное место в сети сообщил городской голова Дмитрий Орлов.

Ранее Эвакуационная колонна проехала последний российский блокпост в Васильевке

Эвакуированные из Энергодара уже в Запорожье

Колонна авто энергодарцев и жителей соседних населенных пунктов, которые утром (11 марта – 24 канал) выехали в Запорожье, уже добрались до пункта назначения,

– написал Орлов.

Напомним, ранее мэр Энергодара проинформировал, что эвакуационная колонна проехала последний российский блокпост – в Васильевке и прибыла в Каменское. В колонне были 9 автобусов с людьми, 5 пустых фур, которые разгрузились в городе, а также примерно 150 легковых авто. Все они ехали в Запорожье.

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