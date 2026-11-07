Первые эвакуированные жители Олешек завершили лечение и отправились к родным, – Лубинец

Первые спасенные из Олешек уже выписались / СБУ
Первые жители оккупированных Олешек, которых удалось эвакуировать в ходе гуманитарной миссии, уже завершили лечение и выписались из больниц. Они отправились к родственникам или знакомым на подконтрольную Украине территорию.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
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Какую помощь получают эвакуированные жители Олешек?
По его словам, выписались те люди, у которых есть родные или знакомые на подконтрольной Украине территории.
Для остальных жителей Олешек, которые не могут поселиться у близких, уже подобрали варианты временного жилья. Также Офис омбудсмена координирует работу государственных служб, благотворительных и правозащитных организаций, чтобы люди получали поддержку не только во время лечения, но и после выписки.
В больницу приезжали сотрудники Киевского ЦПАУ, чтобы оформить справки о статусе внутренне перемещенных лиц тем, кто не успел сделать это ранее. Представители Пенсионного фонда помогали оформить выплаты на проживание.
Жители Олешек в больницах / Лубинец
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Эвакуированных также обеспечили телефонами, одеждой и средствами личной гигиены. В больнице организовали оформление банковских карт, идентификационных кодов и паспортов. Люди подали заявления на получение пособия на проживание, а 6 ноября тем, кому нужны очки, дополнительно выделили по 3 тысячи гривен.
Что будет с людьми, у которых нет жилья?
Омбудсмен сообщил, что на следующей неделе эвакуированным будут помогать добраться до выбранных регионов Украины и обустроиться там. Отдельно прорабатываются вопросы ухода за маломобильными людьми и их дальнейшего проживания.
Уже на следующей неделе мы будем помогать людям добраться в те регионы Украины, в которые они желают, а также обустроиться. Рассматриваются вопросы ухода за маломобильными людьми и их дальнейшего проживания
Он также призвал украинцев, у которых есть предложения по жилью для жителей Олешек, обращаться к представительнице омбудсмена Ольге Алтуниной по адресу altuninaom@ombudsman.gov.ua.
Работа по поддержке людей продолжается. Ведь нам нужно было не только вывезти человека из опасной зоны, но и позаботиться о нем дальше. Отдельно благодарю всех за неравнодушие, желание помогать!
Напомним, ч гуманитарная миссия по спасению гражданских лиц а из временно оккупированных Олешек стартовала в конце октября 2026 года при содействии первой леди США Мелании Трамп. Эвакуация людей происходила в рамках согласованного локального режима прекращения огня по комбинированному транзитному маршруту через территории России и Беларуси.
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