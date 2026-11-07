Перші евакуйовані жителі Олешків завершили лікування та вирушили до рідних, – Лубінець

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Яку допомогу отримують евакуйовані жителі Олешків?

За його словами, виписалися ті люди, які мають рідних або знайомих на підконтрольній Україні території.

Для інших жителів Олешків, які не можуть оселитися у близьких, уже підібрали варіанти тимчасового житла. Також Офіс омбудсмена координує роботу державних служб, благодійних і правозахисних організацій, щоб люди отримували підтримку не лише під час лікування, а й після виписки.

До лікарні приїжджали працівники Київського ЦНАПу, аби оформити довідки внутрішньо переміщених осіб тим, хто не встиг зробити це раніше. Представники Пенсійного фонду допомагали оформити виплати на проживання.

Мешканці Олешків у лікарнях / Лубінець

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Евакуйованих також забезпечили телефонами, одягом і засобами особистої гігієни. У лікарні організували оформлення банківських карток, ідентифікаційних кодів і паспортів. Люди подали заяви на отримання допомоги на проживання, а 6 листопада тим, кому потрібні окуляри, додатково надавали по 3 тисячі гривень.

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Що буде з людьми, які не мають де жити?

Омбудсмен повідомив, що наступного тижня евакуйованим допомагатимуть дістатися обраних регіонів України та облаштуватися там. Окремо опрацьовують питання догляду за маломобільними людьми та їхнього подальшого проживання.

Уже наступного тижня ми будемо допомагати людям добратися в ті регіони України, в які вони бажають, а також розселитися. Опрацьовуються питання догляду за маломобільними людьми та їхнього подальшого проживання– зазначив Дмитро Лубінець.

Він також закликав українців, які мають пропозиції щодо житла для жителів Олешків, звертатися до представниці омбудсмена Ольги Алтуніної за адресою altuninaom@ombudsman.gov.ua.

Робота з підтримки людей триває. Бо нам потрібно було не лише вивезти людину з небезпеки, але й подбати про неї далі. Окремо дякую всім за небайдужість, бажання допомагати!– підсумував Лубінець.

Нагадаємо, гуманітарна місія з порятунку цивільних із тимчасово окупованих Олешок стартувала наприкінці жовтня 2026 року за сприяння першої леді США Меланії Трамп. Вивезення людей відбувалося під час погодженого локального режиму припинення вогню за комбінованим транзитним маршрутом через території Росії та Білорусі.